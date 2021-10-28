После cвоего высказывания о бессмысленности празднования 9 Мая рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) собирается посетить Музей Победы, где ему проведут экскурсию и лекцию о том, насколько важен этот день.

Об этом рассказал адвокат рэпера Сергей Жорин в диалоге с телеканалом "Москва 24".

Руководители музея пообещали, что расскажут Алишеру о том, какой ценой советская армия разгромила нацистов в Великой Отечественной войне. "Моргенштерн обязательно придет. Единственное, я не могу сказать, когда именно, но то, что он придет, - это однозначно", - заявил журналистам Жорин.

Кроме того, он считает, что сотрудники музея выбрали рациональный подход. "Потому что молодых людей нужно не наказывать за то, что они что-то не знают и не понимают, а наоборот - просвещать, развивать, объяснять", - считает адвокат.

Напомним, ранее "Страна" подробно анализировала интервью Моргенштерна у Ксении Собчак, в котором музыкант рассказывает о том, что нет никакого смысла в том, что этот праздник до сих пор отмечают и, что более того, тратят на него миллионы. Подобное высказывание исполнителя повлекло резкую критику со стороны движения "Ветераны России". Представители организации обратились в Следственный комитет, где глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение проверить слова Моргенштерна.

После этого хип-хоп исполнитель в своем Instagram выложил историю, в которой извинился за сказанные им слова.

"Я хочу принести извинения перед всеми, кого могли задеть мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял значимость события, лишь честно признался, что "не понимаю", а фразу вырвали из контекста", — говорится в сообщении.

Кроме того, мы также сообщали о том, что СБУ запретила выступления Моргенштерна на территории Украины. Поскольку считают, что российский хип-хоп исполнитель является одним из тех лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности страны.