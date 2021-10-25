Известный российский рэпер Алишер Моргенштерн дал интервью Ксении Собчак, в котором рассказал о запретных для себя темах, своих ценностях, отношениях с властью России, праздновании Дня Победы и нежелании критиковать президента Владимира Путина.

Отметим, что в интервью много мата и жаргонных слов, что, впрочем, в стиле основного образа артиста, который набил себе на лбу татуировку с цифрами "666" (числом зверя).

Матерная ругань составляет едва ли не половину всего текста интервью. При этом там есть много тезисов, с которыми бы согласилась и украинская власть, которая зачем-то запретила Алишеру въезд в Украину. Например, он не понимает, зачем с такой помпой отмечать День Победы.

"Страна" посмотрела эту беседу Моргенштерна и Собчак.

О праздновании Дня Победы

"Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась уже сколько - 76 лет назад и до сих пор из года в год тратится на это миллионы. Это празднуют. Всем пытаются что-то ... не знаю, скрепы, может, это какие-то. Я не понимаю. Блин, наверное, гордиться просто нечем. Может, поэтому. Но вспоминать каждый год на протяжении уже почти века о том, что когда-то вы победили, я этого не понимаю, честно говоря", - сказал Моргенштерн.

На вопрос о том, что для него победа в Великой Отечественной войне, он ответил так: "Круто, молоды! Но двигайтесь дальше, делайте еще побед. В информационных технологиях, побед в космических технологиях, празднуйте их. Но, блин, нет, чего-то пока празднуем то, что прошло 70 с лишним лет назад", - сказал музыкант.

При этом он бы не смог сняться в каком-то патриотическом проекте на тему войны. "Это максимальное предание себя".

Отметим, что такая позиция наверняка вызвала бы одобрение у украинских националистов, которые ранее активно требовали запретить въезд Моргенштерна. Впрочем, вряд ли даже такой пассаж со стороны рэпера "реабилитирует" его в глазах радикалов.

О запретных темах

По словам Моргенштерна, провокаций в стиле Charlie Habdo он себе бы не позволил, как и ряд других запретных тем. "Это ты осознанно задеваешь у людей самое важное в жизни. И осознанно @уесосить что-то для кого-то важное - это вообще не круто. И особенно, если ты знаешь, что тебя за это убьют. Это ну уж вообще уже глупо", - сказал рэпер, который в том же интервью высказался по поводу Дня победы так, что это может оскорбить очень многих людей, для которых это главный праздник.

"Чтобы я кайфовал". О ценностях

"У меня ценности какие: чтобы я кайфовал, семья моя кайфовала. Я не борюсь за народ. Я не борюсь за справедливость", - сказал Алишер.

Отвечая на вопрос Собчак о том, что за свой "кайф" тоже нужно бороться, музыкант сказал следующее: "У меня нет аппетитов, то что "Вы должны мне вот это", "Вы должны разрешить мне это"... Если я дышу, у меня есть кушать, у меня есть классный домик, собака, - мне хватает", - заключил он.

По словам Моргенштерна, ему пока не приходилось бороться за свои ценности, но "когда настанет то, что заденет его комфорт или комфорт близких", он посмотрит.

"Я не смертник". Про власть

Моргенштерн заявил, что давно не говорит о властях в своих интервью, еще с тех пор, как мама посмотрела их.

- Просто ты понял, что это опасно? - спросила у него Ксения Собчак.

- Да, конечно. Ну, я же все-таки не смертник, понимаешь. Я не борюсь с теми, кто задает правила. Потому что те, кто задают правила, им пальцем щелкнуть - тебя нет. Я люблю жизнь, жизнь классная - ответил Моргенштерн.

- А ты понимаешь эти правила, потому что их никто понять не может. Вот я, например, не могу понять эти правила. Они меняются в нашей стране каждый день, - говорит Собчак.

- Интуитивно чувствую просто и всё. Что где не стоит говорить.

- Ну, вот как? Про обнуление (президентских сроков Путина - Ред.) стоит говорить/поддерживать?

- Поддерживать - нет. Ну, я про себя говорю, окей.

- А против обнуления выступать можно или это уже за чертой?

- Тоже - нет.

- Критиковать Путина можно или нельзя?

- Критиковать Путина можно, смотря какое у тебя влияние, да? Например, мне критиковать Путина, я думаю, нельзя. Ну, у меня слишком на данный момент большое влияние. Мне - нельзя, - говорит Моргенштерн, - А если условный небольшой оппозиционный канальчик постоянно @уесосит власть - да пусть. Чё он сделает? ... Короче, по мере влияния у тебя растут так же и ограничения. Это как у всего есть обратная сторона медали. Чем ты влиятельнее - тем больше тебе и можно и нельзя. Это нормально. Давай сделаем небольшое уточнение: нельзя критиковать и я не хочу критиковать, что очень важно. Чтобы ты не вывернула так, что я против власти, но не говорю, потому что боюсь.

Про Навального

На вопрос о том, можно ли хвалить Навального, Моргенштерн сказал, что "нужно для этого поглубже его узнать, потом - понять". Он допустил, что история с заключением Навального в тюрьму может оказаться пиаром.

"Мне все-таки кажется, что это всё актер одного театра. Такого же, как сидит наверху. Но я в этом не уверен. Я не могу разобраться. Мне вроде кажется, что это все сценарий ох@енный, что нам готовят человека, который через некоторое время выйдет как Че Гевара, выйдет мученик, которого очень любит народ, станет все-таки президентом на славу всем и всё то же самое будет... Я не хочу утверждать, потому что вдруг все реально @ёво и так по беспределу чувака месят... , но мне кажется, все-таки, что растет будущий президент, его сейчас делают героем. Нужен же стране герой, правильно, который придет и все сделает, все поменяет. Но ни@уя не поменяется. Вот мне кажется сейчас растят вот такую личность", - сказал Моргенштерн.

Он согласился, что как маркетолог он бы делал все так же "100 %". И кома Навального, как Алишер допустил, тоже могла быть в рамках этого пиара, если всё окажется правдой.

"Я конечно не знаю, насколько в системе крутые маркетологи. Может, конечно, я многое себе надумал. Но я бы делал прям так. Потому что я понаблюдал, посмотрел, как тот же Навальный или его штаб выступают - это один в один телевизионная пропаганда на другом языке и другой платформе. Один в один все приёмы, все ораторские качества...", - говорит Алишер.

Моргенштерн вспомнил, как поддерживал Навального в самом начале, а потом разуверился в нем:

"Я увиделся с ним, встретился и у меня всё поменялось после этого... Ну, не знаю, не человек он. Я не знаю, что это. Я впервые сталкиваюсь с такой личностью, за которым просто пустота. Просто как будто ты с пустотой. На меня это произвело очень сильное впечатление. И оттуда всё пошло", - сказал Моргенштерн.

Про отношения с женой Диларой

Моргенштерн в интервью называет себя "нормальным русским подкаблучником" и признается, что делится с супругой заработанными деньгами:

"Знаешь, как говорится: то, что заработал мужик, это наше, а то, что заработала женщина - это её. Я нормальный русский подкаблучник. Она себя о@уенно может обеспечивать, потому что она теперь тоже популярная модель все дела - тиктоки, там, контракты. Но когда ей чего-то там не хватает, она просит. А мне не жалко на@уй. Иногда жалко на@уй, я говорю, ты чё ох@ела? Она такая: ну, пожалуйста. Я: ну, ладно... (смеется) Не-не, она не из этих типа "дай карту, я в ЦУМ". Она по мелочи и только то, что ей действительно нужно. Мы ей сейчас делаем о@уенный бизнес. Не буду говорить какой. И вот туда я помогаю вкладываться".

Деньги - это свобода?

"Деньги то дали больше свободы, а вот популярность - больше несвободы. К сожалению, [они идут вместе]. Никогда не пользуюсь сослагательным наклонением, но если выбирать, я бы, конечно, лучше бы стал о@уенно богат, но неизвестным", - сказал Алишер.

"Я наигрался в популярность. Я поставил для себя галочку и теперь не знаю, что с этим делать. Я так хочу выйти погулять по городу, сесть на террасу какого-нибудь винного ресторанчика, взять бокальчик, попить, поесть сырок просто. Мимо люди проходят, музыканты уличные играют. Боже мой, как о@енно! Я не могу просто даже из дома выйти, это отвратительно", - добавил рэпер.

Про миссию

"Смысл есть, но у меня нет миссии главной. Я куда-то что-то вот это вложил, где-то вот так вот. Но главной миссии нет. И я не понимаю её. Ты говорила, что у всех этих Пушкиных была какая-то миссия. У меня нет миссии. Я хочу детей и собаку погладить. Вот моя миссия", - сказал Алишер.

Настольная книга Моргенштерна

Настольная книга Моргенштерна - Обретение Неба на Земле. 365 размышлений Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона.

По словам Алишера, его интересуют книги о психологии и религии. "Это две вещи, которые друг друга довольно отторгают. И хочу параллельно и то, и то. И чтобы и с той стороны посмотреть, и с этой. А вообще банально хочу отдохнуть и человеческой жизни. Я за@бался реально. Вот эта популярность это @здец @йня", - говорит он.

Про настоящую любовь

На вопрос Собчак о том, когда Моргенштерн впервые почувствовал, что влюбился он вспомнил свой первый сексуальный опыт с Диларой.

"Когда мы трахались первое время, и мне не было противно после этого. И я подумал: ага, походу это моя девочка! Вот любую женщину возьми - сразу после эякуляции (сколько слов классных у нас) - противно. Хочется убежать, выгнать, фу, бе ... И в случае с Диларой, я душу трахаю, а не просто тело", - сказал он.

Позже он отметил, что "любовь - это основная материя нашей Вселенной".

Про обиды на женщин

"Есть какая-то определенная обида на женщин у меня - 100%. Точнее, была. Невостребованным может был, Вот "хочу стать звездой и чтоб все тёлки были мои на@уй" тоже откуда-то оттуда идет. Я получал отказы. Наверное, моя первая типа самая настоящая школьная любовь Наташа, и я получил отказ, может это является [причиной]. Мне, по-моему, было одиннадцать", - рассказал Алишер.

"Я не пользовался женским вниманием вообще. Наверное, до популярности как раз. Я был неуверенный зажатый пацанчик, который на публику пытался играть душу компании и быть типа главным, но внутри всегда с@ка вечно вот неуверенность и если чувствовал какого-то конкурента, как-то вот побаивался даже, отстранялся. И все время рос неуверенный мальчик, который с@ка в итоге всё всем захотел доказать и доказал", - добавил он.

Причиной своей юношеской непопулярности Алишер называет отчасти неуверенность. "Потому что женщины чувствуют вот эту уверенность, стержень, харизму, а тогда кодовое слово - додик", - говорит о себе Алишер.

Сильно ли отличается Моргенштерн от своего бренда?

"Моргенштерн как артист - это квинтэссенция, выжимка всего @издеца, который живет в Алишере и это такая отдушина, куда можно @уярить все свои шайтанские потребности", - сказал он в комментарии психоаналитику Александре Гибинской, которую Собчак пригласила на интервью.

Он пожаловался на недавние проблемы со сном и бруксизм (когда человек скрипит зубами во сне, - Ред).

"Со сном вообще большая проблема и до сих пор бывает. Но сейчас намного легче. Один период я пил, чтобы просто засыпать, потому что когда я от алкоголя отказался, я перестал вообще засыпать, Меня просто параличи сонные преследуют с 13 лет. Я их очень боялся, а сейчас нет. Сейчас прикольно, если они приходят, я такой - О, давай посмотрим, что там будет. В основном, ужасы какие-то. Сонный паралич это когда глаза открываешь, но двигаться не можешь и у тебя кошмары наяву. Я могу выйти моментально из [этого состояния], двигая пальцем ноги, но раньше минуты 3. Открываешь глаза, а там может рожа из потолка какая-то кровавая торчит на тебя кричит или там баба какая-то уродская была, какие-то тени по комнате ходят, один раз вообще маленький ребенок на кровати рядом лежал плакал. Такая х@йня. Еще у меня зубы скрипели, поэтому я их сточил и сейчас в капе сплю", - рассказал он.

Про собственное мнение

До 21 года (сейчас Алишеру 23 года, Ред.) я всегда собственное мнение в жопу заталкивал. Всегда старался кому-то найти одобрение, думал, а если я сделаю так, а понравиться ли это ему или ей, всегда я был таким ужиком, который делает так, чтобы всем нравилось, но не так, как он хочет. А потом я это понял когда, щелкнуло в башке и всё. Но там из крайности - в крайность. Я уже делал то, что хочу и этим самым еще много боли причинял людям.

Про жизнь и наркотики

Алишер рассказал как поменял взгляды на жизнь под действием запрещенных препаратов (в интервью Собчак предложила называть наркотики грибами подосиновиками).

"Я боюсь сейчас что-то сказать, что посчитают пропагандой. Сознание [изменилось]. Вот если до этого я смотрел в мир вот так (показывает маленькую трубу из сложенных вместе кулачков), то потом стало вот так (размыкает ладони, увеличивая диаметр воображаемой обзорной трубы), а потом вот так (еще больше рисует воображаемый шар в воздухе), а потом вот так (продолжает он увеличивать диаметр круга), но это был первоначально толчок, после которого всё уже сам начинаешь раскапывать. Банально расширение сознания", - объяснил Алишер.

"У меня сбросились все установки, которые мне с детства поставили. У меня тоже было это постоянное противоречие с миром. Вот что-то происходит, и я - бля, вот так ведь не должно быть. Вот так же не бывает? А потом все установки сбросились, и я понял: бывает всё. Происходит всё. И всё так, как оно есть. И в моих силах лишь выбрать реакцию на это. Либо из-за этого переживать либо @уй забить. И вот в познании мира где-то параллель с по@уизмом есть. Потому что перестал реагировать. Сбрасываешь все установки, что вбивали в школе, в детстве", - добавляет он.

Полная версия интервью Алишера Моргенштерна с Ксенией Собчак доступна на YouTube-канале "Осторожно: Собчак".

В рамках интервью Собчак готовила Моргенштерна к свадебной церемонии, которая обошлась певцу почти в 20 млн рублей (286 200 долларов). Она наносила ему грим, ехала вместе с женихом за невестой Диларой на первом автомобиле Моргенштерна - Daewoo Nexia, который принадлежит дедушке.

Как писала "Страна", в СБУ сообщили о запрете выступления Моргенштерна в Украине по причине того, что его "творчество создает культ насилия". Рэпера на всякий случай дважды внесли в список угроз нацбезопасности Украины.

Также мы писали про интервью Моргенштерна украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором певец ответил на вопрос, чей Крым, назвал Стерненко убийцей, рассказал про "нациков" и "робота-Навального".