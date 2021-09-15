Российский рэпер Моргенштерн дважды записан в перечне людей, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Он фигурирует в нем под фамилией, которую получил при рождении (Валеев), и той, под которой живет сейчас (Моргенштерн).

Список, который формируется на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности Украины и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, постоянно обновляется на сайте Минкульта.

Под номером 28 рэпер значится в нем между певцом Буйновым и актрисой Варлей как Алишер Тагирович Валеев. А под номером 114 - как Алишер Тагирович Моргенштерн.

Фамилию отца Валеев музыкант носил до 14 лет, а затем официально сменил на материнскую Моргенштерн.

Как писала "Страна", Служба безопасности Украины запретила въезд россиянину в Украину в мае 2021 года. В СБУ мотивировали свое решение тем, что во время своих выступлений рэпер "пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ".

Между тем в интервью Дмитрию Гордону музыкант поиронизировал над СБУ, сказав, что она закрыла въезд в Украину Алишеру Валееву, а по паспорту он Алишер Моргенштерн. Видимо, после этого список решили исправить, для верности записав в нем рэпера дважды.