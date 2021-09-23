Студент-первокурсник Тимур Бекмансуров, который тремя днями ранее убил в университете в Перми шестерых человек, был фанатом внесенного дважды в список угроз нацбезопасности Украины российского рэпера Моргенштерна. Адвокат и музыкант уже прокомментировали данное заявление.

Об этом пишет "Газета.ру".

Как рассказала изданию член Общественной палаты РФ и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, по предварительным данным, стрелявший в Перми был фанатом Моргенштерна.

Она обвинила музыканта в распространении в соцсетях информации, "связанной с насилием и шок-контентом".

"Все эти сообщества, группы и блогеры работают в едином ключе, чтобы сформировать определенные настроения у подростков", - сказала Мизулина. Кроме того, она добавила, что задача таких как Моргенштерн заключается в изменении поведения молодежи и подталкивает их к агрессивным действиям.

В свою очередь адвокат Моргенштерна Сергей Жорин, как сообщают "Известия", назвал нападки на рэпера попыткой политиков "хайпануть" за счет скандального рэпера.

"...Во времена моей юности популярным было выражение "во всем виноват Чубайс", сейчас, вероятно, во всем виноват Алишер Моргенштерн. И несмотря на то, что выборы уже прошли, отдельные политические деятели пытаются "хайпануть на мине" Моргенштерна… Над этим заявлением можно бы было улыбнуться, если бы это не было связано с трагедией", - сказал адвокат.

Между тем, сам Моргенштерн прокомментировал обвинения в его сторону, связанные с "пермской бойней".

"Может каждый стрелок фанат Моргенштерна, но не каждый фанат Моргенштерна стрелок", - написал он в Instagrame, в сториз.

Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла 20 сентября. 18-летний Тимур Бекмансуров подошел к зданию университета и открыл огонь на улице. В результате, пострадало 43 человека, погибли шестеро.

Обезвредил террориста Константин Калинин - младший лейтенант ГИБДД. Сейчас стрелок находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Мы писали, что мать "пермского стрелка" дала показания полиции. В них она рассказала о том, что весной ее сын расстался с девушкой, а о покупке оружия он мечтал последние три года.

Что касается Моргенштерна, "Страна" ранее рассказывала, как он превратился из рэп-звезды в "угрозу национальной безопасности" Украины.

Кроме того, в конце апреля скандальный Моргенштерн дал интервью Гордону, мы подробно описывали, что говорил рэпер.