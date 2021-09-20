Шесть человек погибли и 24 получили ранения в результате стрельбы в Пермском государственном университете, которую в понедельник, 20 сентября, открыл 18-летний студент Тимур Бекмансуров. Такие уточненные данные приводит пресс-служба Минздрава России.

"По уточненным оперативным данным Федерального центра медицины катастроф, в результате инцидента в Пермском госуниверситете, шесть человек погибли, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о восьмерых погибших и 28 пострадавших. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Напомним, что в понедельник, 20 сентября, в университете Перми 18-летний студент открыл огонь из ружья. Преподаватели и студенты закрылись в аудиториях, некоторые спасались бегством через окна. Подробнее об этом можно почитать в нашей статье Колумбайн в Перми. Как студент-первокурсник устроил бойню в своем вузе и застрелил 8 человек.

Стало известно, что открывший стрельбу в Пермском университете тщательно готовился к атаке и допускал, что его ликвидируют.

Ранее "Страна" писала о том, что 18-летний пермский стрелок Бекмансуров находится в реанимации. Видео его ранений. Также в России назвали имя гаишника, который обезвредил пермского стрелка.