В МВД РФ рассказали детали операции по задержанию стрелка в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Как выяснилось, террориста обезвредил сотрудник госавтоинспекции.

Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сначала в дежурную часть полиции поступила информация о том, что в вузе слышны выстрелы, а также есть погибшие и раненые. На место отправились сотрудники. Первым прибыл экипаж полка ДПС ГИБДД по Перми.

"Младший лейтенант полиции Константин Калинин вошел в главный корпус, а его коллега старший лейтенант полиции Владимир Макаров стал организовывать эвакуацию граждан. В помещении Константин Калинин увидел вооруженного мужчину. Заметив полицейского, тот произвел в его сторону несколько выстрелов. Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь", - заявила она.

Напомним, что сегодня 18-летний студентоткрыл стрельбу. Преподаватели и студенты прятались по аудиториям, а некоторые спасались бегством через окна. Подробнее об этом можно почитать в материале "Страны" Колумбайн в Перми. Как студент-первокурсник устроил бойню в своем вузе и застрелил 8 человек.

Также о судьбе тяжело раненого 18-летнего пермского стрелка поступает противоречивая информация. В частности, по данным Mash Тимур Бекмансуров жив и находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Подробнее о случившемся - в материале "Страны" Колумбайн в Перми. Как студент-первокурсник устроил бойню в своем вузе и застрелил 8 человек.