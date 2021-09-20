Количество раненых в результате стрельбы в Пермском государственном университете увеличилось до 24 человек. О трагедии уже сообщили президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

По информации российского Минздрава, в результате происшествия пострадали 24 человека, им оказывают необходимую медпомощь. 19 человек получили серьезные огнестрельные ранения. Еще восемь человек погибли в результате стрельбы.

О трагическом инциденте уже сообщили президенту России Владимиру Путину. Он выразил соболезнования родственникам погибших. В Пермь направлен замгенпрокурора РФ Николай Шишкин, он должен будет координировать работу правоохранителей.

Кроме того, сообщается, что администрация социальной сети "Вконтакте" удалила пост подозреваемого в стрельбе в Перми об убийствах в вузе и заблокировала его страницу.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о стрельбе в Пермском университете, в результате которой погибли восемь человек.

Также мы писали о том, что стрелок в Перми тщательно готовился к атаке и допускал, что его ликвидируют. Он, по информации СМИ, умер по пути в больницу.