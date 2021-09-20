По последним данным, в результате стрельбы в Пермском государственном университете, которую, сегодня, 20 сентября, открыл 18-летний Тимур Бекмансуров, погибли не менее восьми человек. Сам тяжело раненый правоохранителями стрелок также скончался по дороге в больницу, при транспортировке в автомобиле скорой помощи он был подключен к аппарату ИВЛ.

Об этом пишут российские паблики. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По официальным данным СК России число жертв стрельбы в Перми возросло до 8 человек, 19 студентов пострадали и от огня террориста, и при прыжках из окон в попытках спастись. Трое из раненых в крайне тяжелом положении.

Напомним, вооруженный 18-летний злоумышленник в понедельник, 20 сентября, открыл стрельбу в учебном корпусе Пермского национального университета. Студенты и преподаватели закрылись в аудиториях, некоторые спасались бегством через окно.

Кроме того, мы публиковали видео с жертвами пермского стрелка.

Ранее "Страна" писала о том, что стрелок в Перми тщательно готовился к атаке и допускал, что его ликвидируют. За полчаса до стрельбы он опубликовал в соцсети свой "манифест".

"Страна" следит за событиями в Перми в обновляемом онлайн-репортаже.