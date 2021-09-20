В сети появилось видео с жертвами пермского стрелка Тимура Бекмансурова, который утром 20 сентября устроил нападение на Пермский государственный университет.

Ролик публикует Telegram-канал Mash.

В итоге по данным Следственного комитета России стрелок ранил шестерых человек и убил пятерых. Чтобы спастись, студенты были вынуждены выпрыгивать из окон кабинета на втором этаже.

На видео заметно, как на асфальте рядом с университетом в луже крови лежит человек. Кто это - преподаватель или студент - не уточняется.

Напомним, стрельба произошла в Пермском университете около 11:00. Стрелок подошел к зданию вуза и открыл огонь еще на улице. Заходил ли он в здание - неизвестно. В университете сообщили о четырех пострадавших, а Следственный комитет открыл дело о гибели "двух и более человек".

На данный момент подтверждается информация, что стрелок ранен и задержан. "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Пермском государственном университете, где вспыхнула стрельба.

Также мы писали о том, что преподаватели и студенты после начала стрельбы стали прятаться по аудиториям.