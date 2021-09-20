В Фастовском районе, где арестовали мужчину, который создал "лабораторию" по производству амфетамина, задержали и группу лиц, которая сбывала огнестрельное оружие на территории Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

По материалам досудебного расследования, трое мужчин, жителей Фастова и Фастовского района, решили продать своему знакомому пистолет-пулемет "Скорпион" иностранного производства.

Покупатель приобрел у мужчин "товар" общей суммой в 65 тыс. гривен. Однако, правоохранители задержали продавцов оружия в порядке ст. 208 УПК Украины.

При процессуальном руководстве Фастовского окружной прокуратуры разоблачили и задержали трех человек при продаже огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

На данный момент зафиксировали несколько эпизодов продажи огнестрельного оружия и боеприпасов задержанными лицами.

Сейчас решается вопрос о вручении подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы писали о том, что житель Херсона привез в Одессу пять гранат для того, чтобы их продать. При этом два боеприпаса он спрятал в камере хранения в местном супермаркете.

Помимо этого, в Кировоградской области трое депутатов поселковых советов хранили дома незарегистрированное оружие и вымогали крупные взятки у предпринимателей. Двух из них задержали после получения неправомерной выгоды.