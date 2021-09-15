Житель Херсона привез в Одессу пять гранат для того, чтобы из продать. При этом два боеприпаса он спрятал в камере хранения в местном супермаркете.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области.

39-летний мужчина из Херсона привез пять гранат в Одессу на продажу. Две из них он хранил в супермаркете, а три - в съемной квартире. Все их изъяли и отправили на экспертизу.

Сотрудники магазина нашли подозрительную сумку в шкафчике и рассказали о ней полиции. Во время осмотра взрывотехники обнаружили гранаты РГД-5 с запалами к ним. Менее чем за сутки полиция нашла и задержала их владельца. У него дома также обнаружили боеприпасы.

"Фигуранту объявили подозрение по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания. За незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы", - рассказал начальник Одесского районного управления полиции №1 Александр Коцар.

Напомним, в спальном районе Харькова правоохранители задержали гулявшего с боевой гранатой 27-летнего мужчину.

Также сообщалось, что в Киеве мужчина с гранатой угрожал взорвать ЖЭК.