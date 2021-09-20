Стрельбу в Пермском государственном университете, где погибли не менее пяти человек, устроил 18-летний студент Тимур Бекмансуров. О его судьбе поступает противоречивая информация. По самым последним данным он не был убит, а только лишь ранен и уже задержан спецназом.

По официальным данным Следкома России при стрельбе в пермском вузе 5 человек погибло и 6 были ранены.

Как рассказал преподаватель вуза Иван Печищев, стрельба на территории университета уже затихла.

"Мы находимся вместе со студентами в закрытых аудиториях. По моим ощущениям, все закончилось минут как 15 назад. Были слышны хлопки, но теперь я смотрю в окно: на улице спецслужбы, "скорая помощь". Нас пока не выпускают, мы ждем отмашки", - сообщил преподаватель.

По предварительным данным, Тимур Бекмансуров заранее готовился к атаке на вуз. За полчаса до нападениями он опубликовал в "Вконтакте" "манифест", где заявил, что давно откладывал деньги на покупку оружия:

"Вы придумали огромное количество идеологий, создали кучу философских учений, но ничего из этого не изменит вашей уродливой натуры. Вы жадные, эгоистичные, трусливые и злые существа, хотя и считайте себя лучше всех других биологических организмов. Будем честны, вы также считайте себя лучше меня, но почему? Наверное потому что вы не убивали "невинных" безоружных людей? Потому что вы являетесь достойными членами общества? В вашей жизни есть смысл? Вы приносите пользу обществу? ХА ХА ХА. Все что заставляет вас оставаться законопослушными гражданами-система, которую вы сами и создали. Не будь подобные моим действия наказуемыми и порицаемыми общественностью, то вы давно уничтожили бы друг друга", - говорится в "манифесте"..

Также он сообщил о приобретении 105 патронов с картечью еще 27 августа. В записи злоумышленник высказывает намерение устроить стрельбу, но сомневается, что ему удастся уничтожить хотя бы 50 человек и не исключает, что его самого также могут убить.

"Пока не знаю, закончить все самому, или дать это сделать сотрудникам полиции, думаю второй вариант будет веселее, все равно нейтрализация меня не будет для них серьезной проблемой", - говорится в сообщении.

Кроме того, стрелок делится тем, что каждый день, который является повторением предыдущего, чувствует "звон в голове".

Ранее "Страна" писала о том, что гражданин России устроил стрельбу в центре Парижа. Ранены четыре человека.

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