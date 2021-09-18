В пятницу вечером, 17 сентября, в Киеве задержали мужчину, который устроил стрельбу по машине с тремя детьми.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, во время движения автомобиля Daewoo Lanos по одной из улиц города, водитель легковушки Volkswagen несколько раз выстрелил в транспортное средство и скрылся в неизвестном направлении.

Правоохранителям предварительно известно, что на перекрестке у пострадавшего возник конфликт с водителем Volkswagen, после чего тот начал преследовать их и стрелять.

Также сообщается, что в момент инцидента в машине находились трое взрослых и трое детей в возрасте 8,14 и 15 лет. В результате стрельбы у машины разбилось стекло передней и задней пассажирской двери. Но обошлось без пострадавших.

Полиции удалось оперативно задержать стрелка. У 22-летнего парня изъяли пневматический пистолет калибра 4,5 мм и автомобиль. Открыто расследование, а виновнику грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

До этого мы писали, что в Киеве между водителем одного автомобиля и пассажиром другой машины произошел конфликт. Участники происшествия не смогли договориться, кто из них проедет первым. Тогда пассажир достал пистолет и выстрелил в автомобиль водителя.