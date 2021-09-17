В Киеве между водителем одного автомобиля и пассажиром другой машины произошел конфликт. Участники происшествия не смогли договориться, кто из них проедет первым. Тогда пассажир достал пистолет и выстрелил в автомобиль водителя.

Об этом сообщила пресс-служба полиции города Киева в пятницу, 17 сентября.

Полицией открыто уголовное производство по факту происшествия. Инцидент произошел на улице Газопроводная (Подольский район). В ходе беседы с заявителем правоохранители выяснили, что между ним и водителем другой машины возник конфликт из-за того, кому проезжать первым. После чего пассажир использовал оружие для доказательства своей правоты и выстрелил по машине оппонента.

Следователи обнаружили на месте происшествия гильзу и зафиксировали повреждение на задней двери автомобиля пострадавшего. Злоумышленником оказался 34-летний житель Киева, стрелявший из травматического пистолета. Оружие было изъято правоохранителями и направлено на экспертизу. Пассажир задержан по статье "Хулиганство".

В Киеве задержан 34-летний местный житель за стрельбу из травмата на дороге. Фото: пресс-служба полиции Киева

В настоящее время следователи под руководством Подольской окружной прокуратуры готовят задержанному киевлянину подозрение. Максимальный срок по такой статье - 7 лет лишения свободы.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве был задержан актер из фильма "Круты" Андрей Фединчик, который материл водителей и устроил драку посреди дороги.

Также мы писали, что в Днепре 23-летний местный житель открыл стрельбу из травматического пистолета возле ночного клуба, в результате чего были госпитализированы в больницу два человека. Преступник был задержан полицейскими.