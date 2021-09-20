Итак, что известно на данный момент по теракту в Перми.

Около 11.00 стрелок подошел к зданию университета и открыл огонь еще на улице (этот момент есть на видео). Заходил ли он в здание - неизвестно. Вуз сообщает, что стрельба шла на территории кампуса - то есть, студенческого городка.



Официально заявляется, что ранены шесть человек, а погибли восемь.



В соцсетях нашли сообщение некоего Тимура Бекмансурова, который накануне нападения написал пост, где заявил, что это он спланировал теракт.



В соцсетях уже есть его фото.









На данный момент подтверждается информация, что стрелок ранен и задержан.

Напомним, что в понедельник, 20 сентября, в университете Перми вспыхнула стрельба. Преподаватели и студенты прячутся по аудиториям.

Ранее "Страна" писала о том, что открывший стрельбу в Пермском университете тщательно готовился к атаке и допускал, что его ликвидируют.

Как сообщалось, ранее Россию потрясла трагедия в Казани. "Страна" восстановила кошмарные события в материале "Бойня в Казани. Как убивали детей в школе №175. Реконструкция".

Также мы передавали, что оперативник, который слил в сеть первый допрос Галявиева уволен из органов.

Кроме этого мы передавали, что в российской Казани некий "сообщник стрелка Галявиева" тоже грозил взорвать школу. Детей срочно эвакуировали в безопасное место. Власти усилили в столице Татарстана меры безопасности.