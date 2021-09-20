Очевидцы рассказали, что о стрельбе в Пермском государственном университете они узнали из сообщений в мессенджерах и социальных сетях. Объявлений или сигнала тревоги по вузу не было.

Об этом рассказала студентка вуза, запись ее комментария опубликована в соцсетях.

"Мы сидели с ребятами в аудитории... у нас шла лекция. Все друг другу начали пересылать сообщения, что идет стрельба, есть убитый. Начали присылать фотографии. Естественно, все испугались, начали что-то делать", - рассказала студентка вуза.

По ее словам, они с одногруппниками попытались забаррикадироваться в аудитории, заслонив дверь партами, однако преподаватель сказал, что можно попытаться уйти. И тогда им удалось выбежать и покинуть территорию университета.

Также студенты говорят, что проход на КПП к зданиям университета свободный, пройти может любой.

Во время нападения охранник был убит одним из первых. Он пытался остановить напавшего, но был застрелен на месте.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Перми, где стрелок напал на местный университет.

Также мы писали о том, что задержанный в Перми стрелок умер по дороге в больницу, он убил не менее восьми человек и ранил более десятка.