О судьбе тяжело раненого 18-летнего пермского стрелка поступает противоречивая информация. В частности, по данным Mash Тимур Бекмансуров жив и находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

"По нашим данным, у него огнестрельные ранения груди и конечностей. Сейчас он без сознания на ИВЛ", - говорится в сообщении.

Также в СМИ опубликовали видео, на котором запечатлен момент ранения пермского стрелка.

В то же время ряд других СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил о том, что стрелок от полученных травм скончался в больнице.

Напомним, что в понедельник, 20 сентября, 18-летний студентоткрыл стрельбу. Преподаватели и студенты прятались по аудиториям, а некоторые спасались бегством через окна. Подробнее об этом можно почитать в материале "Страны" Колумбайн в Перми. Как студент-первокурсник устроил бойню в своем вузе и застрелил 8 человек.

Ранее "Страна" писала о том, что открывший стрельбу в Пермском университете тщательно готовился к атаке и допускал, что его ликвидируют.

Как сообщалось, ранее Россию потрясла трагедия в Казани. "Страна" восстановила кошмарные события в материале "Бойня в Казани. Как убивали детей в школе №175. Реконструкция".

Кроме этого мы передавали, что в российской Казани некий "сообщник стрелка Галявиева" тоже грозил взорвать школу. Детей срочно эвакуировали в безопасное место. Власти усилили в столице Татарстана меры безопасности.