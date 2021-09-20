Стало известно, кто обезвредил пермского стрелка Бекмансурова и спас других студентов от расстрела. Младший лейтенант Константин Калинин оформлял ДТП, когда поступило сообщение о стрельбе в университете.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

Они с напарником выехали на место. Второй полицейский занялся эвакуацией людей, которые выпрыгивали из окон.

"Я побежал к главному входу. Спросил очевидцев, где слышна стрельба. Они ответили, что на втором этаже. Забежал в здание и увидел молодого человека, который спускается по лестнице. Я ему крикнул "Бросай!", после чего он направил оружие на меня и выстрелил. После чего я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал, я убрал ружье, патроны и нож в сторону", - рассказал правоохранитель.

Напомним, что сегодня 18-летний студент в Перми открыл стрельбу в учебном заведении. Преподаватели и студенты прятались по аудиториям, а некоторые спасались бегством через окна. Подробнее об этом можно почитать в материале "Страны" Колумбайн в Перми. Как студент-первокурсник устроил бойню в своем вузе и застрелил 8 человек.

После обезвреживания о судьбе тяжело раненого 18-летнего пермского стрелка поступает противоречивая информация. В частности, по данным Mash Тимур Бекмансуров жив и находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.