Количество пострадавших в результате нападения стрелка на Пермский государственный университет 20 сентября увеличилось до сорока трех человек. В тяжелом состоянии по состоянию на утро 22 сентября находится только сам нападавший.

Об этом со ссылкой на министра здравоохранения региона Анастасию Крутень пишет ТАСС.

Из сорока трех пострадавших двенадцать человек сейчас продолжают находиться в больницах на стационарном лечении. Тяжелое и нестабильное состояние врачи констатируют только у одного человека - нападавшего Тимура Бекмансурова. Ему ампутировали голень.

Количество пострадавших возросло, потому что люди продолжают обращаться в больницы с несерьезными травмами, которые они получили во время нападения, но которые не требуют лечения в больнице.

Напомним, Бекмансуров напал на пермский вуз утром 20 сентября. Он открыл огонь, в результате чего погибли шестеро. Самого стрелка задержали, он получил серьезные ранения, поэтому его доставили в реанимацию. "Страна" писала о том, что семерых жертв студента-стрелка перевезли на лечение в Москву.

Также мы сообщали, что мать Бекмансурова дала показания в полиции, она сообщила, что ее сын недавно расстался с девушкой, мечтал стать военным и давно хотел оружие.