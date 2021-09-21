Студента Тимура Бекмансурова, который накануне убил шесть человек в Пермском государственном университете, направят на психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы определить, был ли он вменяем, отвечал ли за свои действия, когда стрелял в людей.

Об этом со ссылкой на медицинские службы сообщает ТАСС утром во вторник, 21 сентября.

Напомним, в настоящее время 18-летний парень находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Трагедия произошла в понедельник, 20 сентября. Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в университете. Он начал сначала расстреливать людей на улице, а после в учебном заведении. Первым оказать сопротивление пытался охранник вуза. Он был застрелен на месте. После чего стрелок прошел внутрь университета.

Оказалось, что Тимур Бекмансуров был студентом этого вуза, в этом году его зачислили на первый курс юридического факультета.

Ранее "Страна" писала о том, что открывший стрельбу в Пермском университете тщательно готовился к атаке и допускал, что его ликвидируют.

За полчаса до нападениями он опубликовал в "Вконтакте" "манифест", где заявил, что давно откладывал деньги на покупку оружия.