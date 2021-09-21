Спустя день после трагедии в Пермском государственном университете, где 20 сентября в результате нападения 18-летнего стрелка погибли шесть человек, выяснились новые детали о чрезвычайном происшествии.

Оказалось, что Тимур Бекмансуров открыл огонь еще на улице: он выстрелил в случайный автомобиль посреди дороги.

Видео с первыми выстрелами, заснятое на видеорегистратор пострадавшей машины, опубликовали в соцсетях.

На ролике заметно, что Бекмансуров просто открыл огонь по случайному автомобилю, и только потом пошел в Пермский государственный университет. Водитель, по которому открыл огонь Бекмансуров, выжил.

Напомним, трагедия в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Студент-первокурсник Бекмансуров пришел в вуз и начал стрелять в студентов, преподавателей и других сотрудников учебного заведения. В итоге - шестеро жертв, 28 человек получили ранения.

"Страна" подробно разбиралась, как студент-первокурсник устроил бойню в своем вузе.

Также мы сообщали о том, что Бекмансуров хоть и получил очень серьезные травмы, но выжил. Стрелка-первокурсника планируют отправить на психиатрическую экспертизу, чтобы выяснить, был ли он в себе, когда устроил бойню.