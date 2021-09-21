Студенты Пермского государственного университета, где накануне произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек, пожаловались на профессора. Учащиеся заявили, что преподаватель продолжил читать лекцию в то время, как в здании были слышны выстрелы.

Об этом передает портал 59.ru.

Речь идет о преподавателе истории русской литературы Олеге Сыромятникове. Он запретил студентам покидать аудиторию и предпринимать какие-либо меры безопасности, в частности, прятаться под парты. В то же время, по словам студентов, профессор продолжил вести лекцию во время стрельбы. По данным паблика, когда в дверь, где проводилось занятие кто-то постучал, то Сыромятников стал говорить шепотом.

Спустя четыре минуты после занятия в аудиторию вошла мама одной из студенток со словами: "Извините, пожалуйста, там ЧП - человек с оружием, стрельба. Я думаю, надо закрываться". В ответ на это преподаватель ответил: "Закрывайтесь", - и продолжил занятие.

Спустя полторы минуты на аудиозаписи слышно череду раздающихся хлопков, похожих на звуки выстрелов. Через 15 секунд зазвучала сигнализация, через 10 секунд она отключилась. Затем раздался звук сирены полицейского автомобиля.

Всё это время преподаватель продолжал вести лекцию. Спустя полминуты между студентами и преподавателем завязался краткосрочный диалог:

Студенты: - Олег Иванович, давайте мы выключим свет, чтобы нас здесь видно не было?



Преподаватель: - Ну давайте выключим...



(Неразборчивая речь студентов.)



П: - Ну а что надо делать-то при этом?



С: - По крайней мере выходить не надо.



П: - Ну и всё… Переубивали всех террористов. Всё, работаем-работаем. Пишем дальше.



Спустя 18 минут после начала занятия студенты вновь обратились к преподавателю. Они зачитали уже опубликованные в социальных сетях сообщения о стрелке и необходимости забаррикадироваться под партами. В ответ на все предложения заблокировать двери партами он заявил: "Нет, ну давайте серьезно: это ведь учеба". Студенты и одна из родителей продолжили рассказывать подробности происходящего, в ответ на что преподаватель задал вопрос: "Ну и что?" После этого запись обрывается.

На второй аудиозаписи слышно, как преподаватель разговаривает по телефону, предположительно, с деканом. Тот, в свою очередь, говорит о необходимости "сидеть в аудитории и ждать какого-то сигнала". После этого телефонный собеседник рассказал, что служба безопасности уже выехала, а преподаватель произнес: "Продолжать работать. Слышали указание декана? Продолжать занятие".



- Только внимание не привлекайте, - обратился преподаватель к аудитории после телефонного разговора. - Продолжаем занятие. Слышали распоряжение декана? Вы меньше читайте сплетни всякие и прочие вещи.



- Спустя четыре минуты после продолжения занятия в ответ на перешептывание студентов преподаватель сделал замечание.



- Девочки, вы мне мешаете. Занимайтесь там своими делами, но материал этот я спрошу. Нам пару эту никто не вернет. Ну и самоподготовка, готовьтесь сами. Не хотите учиться - не учитесь, я вас заставить не могу здесь насильно. Конечно, лучше бы кто-то с автоматом зашел и заставил - это было бы прикольно.



После этого занятие вновь продолжилось. На записи слышно, что несколько раз в дверь стучали, однако преподаватель в ответ читал лекцию шепотом. Когда из-за двери прозвучал голос, что это сотрудники правоохранительных органов, мама одной из студенток открыла дверь, пока лектор читал учебный материал.

- Всё-всё, одеваемся, выходим.



- Куда уходим?



- На улицу.



- Зачем?



- Эвакуация. Без вещей выходите.



Уже при выходе из аудитории женский голос произнес фразу: "Форс-мажоры всегда бывают, самое главное, что все живы". В ответ преподаватель отреагировал: "Так и так бы были живы без всякой паники, сидели бы на паре".



Корреспонденты студенческого "Ё-Медиа" взяли для 59.RU комментарии у нескольких человек из этой учебной группы. Собеседники согласились на рассказ на правах анонимности, поэтому мы не публикуем их имена.

- Мой преподаватель Сыромятников Олег Иванович никак не отреагировал на это сообщение и продолжил вести пару, - рассказала одна из студенток. - Более того, он сделал замечание маме девочки, за то, что она отвлекает его от пары. На наше предложение подвинуть парты он сказал, что это всё равно не поможет.



- Возможно, тот факт, что он продолжал вести лекцию, должен был нас успокоить, но мне было бы спокойнее, если бы я могла просто спрятаться под парту и не думать, что материал, который он нам говорит, надо записывать, ведь "учеба в любом случае важнее", - поделилась своим мнением одна из студенток.



Со слов студентов, занятие приостановили прибывшие для эвакуации сотрудники ОМОН, которые были в шоке от продолжающегося учебного процесса. При этом закрытую дверь сотруднику спецслужб открыли не сразу, а только удостоверившись в личности стучащего.

Сам Олег Сыромятников заявил, что в этой ситуации он поступил правильно: "Когда студенты стали сообщать, что в восьмом корпусе находится вооруженный человек, эту информацию они увидели в чатах, я сразу позвонил декану, своему руководству. Декан мне сказал, чтобы я продолжал занятие. Тем более, пока информация не была официальной. Я сохранял спокойствие и продолжал лекцию. Металлическую дверь аудитории я закрыл сразу изнутри. Ее невозможно пробить выстрелом. Было бы лучше, если бы в аудитории началась паника? Чтобы студенты начали выпрыгивать из окон и получили переломы шеи? Панику начала мать одной студентки (девушка является маломобильной и посещает лекции с сопровождением). Мать студентки попросила всех сесть под парты. Мне со своего места было смешно наблюдать, как студенты, сидя на полу под партой, пытаются писать конспект. Каждый должен заниматься своим делом. Я должен был в этот момент сидеть молча и смотреть на студентов? Я продолжил лекцию".

Напомним, в понедельник, 20 сентября, в университете Перми 18-летний студент открыл огонь из ружья. Преподаватели и студенты закрылись в аудиториях, некоторые спасались бегством через окна. Однако стреляющий успел убить шестерых человек, еще 24 - ранены.

Подробнее о том, что известно об этой истории о нападавшем можно почитать в нашем материале.