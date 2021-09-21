Министерство безопасности Пермского края России обнародовало список из шести человек, которые погибли при стрельбе в Пермском государственном университете днем ранее.

Соответствующая информация появилась в Telegram-канале ведомства утром во вторник, 21 сентября.

Большинство погибших - студенты в возрасте от 19 до 26 лет. Также жертвой стрелка стала 66-летняя женщина, известный в городе врач-эндоскопист.

Итак, вот полный список жертв кровавой бойни

Маргарита Геннадиевна Энгаус, 66 лет;

Ярослав Алексеевич Арамелев, 19 лет;

Ксения Павловна Самченко, 18 лет;



Екатерина Родомировна Шакирова, 19 лет;

Анна Александровна Айгельдина, 26 лет;

Александра Юрьевна Мохова, 20 лет.

Напомним, около 11.00 понедельника, 20 сентября, студент-первокурсник Тимур Бекмансуров подошел к зданию университета, по пути открыв огонь еще на улице. В вузе сообщили, что стрельба шла на территории кампуса.

Число пострадавших официально выросло до 24 человек, погибли шестеро. Обезвредил террориста Константин Калинин - младший лейтенант ГИБДД. Сейчас стрелок находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Также мы писали, что в Пермском университете студенты пожаловались, что профессор вел лекцию во время стрельбы. Сам преподаватель заявил, что в этой ситуации он поступил правильно, закрыв дверь и сохранив спокойствие. В свою очередь, в университете заступились за профессора.

"Страна" писала о том, что известно об истории со стрельбой в отдельном материале.