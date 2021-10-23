Песня о "батьке Бандере" в Украине обогнала по популярности в YouTube трек Моргенштерна

В течение последней недели песню "Батько наш Бандера", которая стала популярной среди пользователей социальной сети ТикТок, в Украине в YouTube искали чаще, чем последний совместный хит российских рэперов Моргенштерна и Slava Marlow "Я не знаю".

Об этом свидетельствует информация на Google Trends.

Согласно данным ресурса, за последние семь дней песню "Батько наш Бандера" искали жители разных регионов Украины. Однако наибольшее количество запросов поступало из Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской и Волынской областей. Также довольно активно трек ищут и в Черкасской, Николаевской, Хмельницкой, Киевской областях и в самом Киеве.

Кроме того, запросы в YouTube по поводу этой песни поступали и от жителей Донецкой и Луганской областей.

Напомним, песню "Батько наш Бандера" включали в Киева во время марша националистов, который прошел 14 октября, в День защитников Украины.

Также сообщалось, что песню "Батько наш Бандера" в Верховной Раде Украины спели нардепы от "Евросолидарности". Однако лидер фракции Петр Порошенко в пении не участвовал.

Ранее "Страна" писала, что появилась пародия на "Батько наш Бандера" о президенте Украины Владимире Зеленском.