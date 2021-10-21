В сети появился музыкально-сатирический ролик на тему офшорного скандала с Владимиром Зеленским. Автор музыкальных пародий и фотошопер Богдан Процишин на мотив песни "Батько наш Бандера" высмеял кумовство и уход от налогов в высших эшелонах власти.

Клип опубликован 21 октября на Ютуб-канале "Процишин официальный".

Ролик начинается с пресс-конференции в лесу, которую Процишин дает журналистам в образе Зеленского. Представители СМИ просят его прокомментировать попытку вывода в обход закона денег из обанкротившегося банка и отмывание денег Игоря Коломойского. В ответ "Зеленский" оправдывается тяжелыми временами Януковича, которые вынудили "структурировать бизнес" и таким образом бороться с режимом. После чего запевает песню на украинском.

Кроме прочего в ней есть такие строки.

Нене ж моя, нене, Янукович лізе,

Не жалуй за мене, Кіпре і Белізе.

Кіпри і Белізи, Самоа, Абердіни

Порятують славу, славу України.

Лишимо домівки, не буде покори,

Ми підем в криївки, ми підем в офошри.

Підемо в офшори - то наші криївки.

Воїни готівки, бійці безготівки.

Прагне перемоги банда "регіонів",

Всюди чути стогін сорока мільйонів.

Ми почули стогiн кожного мiльйону.

Взяли тi мiльйони, вивезли з полону.

Батько наш Бандера оберти прискорив

Через ті папери клятої Пандори.

Сдали на поталу країну-мати.

Хто тя без "Кварталу" буде рятувати?

"А вот такая перепевка песни "Батько наш Бандера" намного органичнее звучит из уст украинских правителей - и прошлых и нынешних", - комментирует видео телеграм-канал "Политика страны".

Как писала "Страна", в последнее время среди школьников стал популярным флешмоб: они "воспитывают" учителей песней "Батько наш Бандера, Україна - мати". Видимо, это и обусловило выбор композиции Процишиным.

Мы подробно рассказывали о новом поветрии с использованием националистической песни в учреждениях образования.

Также мы сообщали, что эту песню спели в Раде члены порошенковской "Евросолидарности".