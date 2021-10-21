"Пойдем в офшоры - там наши крыивки". Появилась пародия на "Батько наш бандера" о Зеленском. Видео
В сети появился музыкально-сатирический ролик на тему офшорного скандала с Владимиром Зеленским. Автор музыкальных пародий и фотошопер Богдан Процишин на мотив песни "Батько наш Бандера" высмеял кумовство и уход от налогов в высших эшелонах власти.
Клип опубликован 21 октября на Ютуб-канале "Процишин официальный".
Ролик начинается с пресс-конференции в лесу, которую Процишин дает журналистам в образе Зеленского. Представители СМИ просят его прокомментировать попытку вывода в обход закона денег из обанкротившегося банка и отмывание денег Игоря Коломойского. В ответ "Зеленский" оправдывается тяжелыми временами Януковича, которые вынудили "структурировать бизнес" и таким образом бороться с режимом. После чего запевает песню на украинском.
Кроме прочего в ней есть такие строки.
Нене ж моя, нене, Янукович лізе,
Не жалуй за мене, Кіпре і Белізе.
Кіпри і Белізи, Самоа, Абердіни
Порятують славу, славу України.
Лишимо домівки, не буде покори,
Ми підем в криївки, ми підем в офошри.
Підемо в офшори - то наші криївки.
Воїни готівки, бійці безготівки.
Прагне перемоги банда "регіонів",
Всюди чути стогін сорока мільйонів.
Ми почули стогiн кожного мiльйону.
Взяли тi мiльйони, вивезли з полону.
Батько наш Бандера оберти прискорив
Через ті папери клятої Пандори.
Сдали на поталу країну-мати.
Хто тя без "Кварталу" буде рятувати?
"А вот такая перепевка песни "Батько наш Бандера" намного органичнее звучит из уст украинских правителей - и прошлых и нынешних", - комментирует видео телеграм-канал "Политика страны".
Как писала "Страна", в последнее время среди школьников стал популярным флешмоб: они "воспитывают" учителей песней "Батько наш Бандера, Україна - мати". Видимо, это и обусловило выбор композиции Процишиным.
Мы подробно рассказывали о новом поветрии с использованием националистической песни в учреждениях образования.
Также мы сообщали, что эту песню спели в Раде члены порошенковской "Евросолидарности".