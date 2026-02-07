На горнолыжном курорте в Буковеле произошло всеобщее отключение электроснабжения.

Об этом сообщают телеграм-каналы Украины, публикуя кадры, снятые отдыхающими.

Туристы заявляют о полном обесточивании посёлка. Также утверждается, что сегодня весь день не работали подъёмники.

Напомним, прошедшей ночью РФ совершила ракетно-дроновый удар по Бурштынской ТЭС, расположенной в Ивано-Франковской области.

Также "Страна" писала, что после очередной российской атаки происходит деградация АЭС и увеличение дефицита генерации до 50%.

Война в Украине продолжается 1445-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 7 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главной темой пятницы стало покушение на первого замначальника ГРУ РФ Владимира Алексеева, после чего он тяжело ранен. В Одессе от взрыва автомобиля погиб сержант ГПСУ, кинолог Руслан Каламбердиев. Армия РФ захватили сёла Дегтярное в Харьковской области и Новомарково в Донецкой, также подвинувшись на Сумщине.

