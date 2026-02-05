Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что энергосистема страны подвергнется ударам РФ и в следующем осенне-зимнем сезоне.

Это следует из поручения президента правительству, о котором рассказал министр энергетики Денис Шмыгаль после проведения заседания в Харькове.

По его словам, Зеленский поставил задачу местным властям подготовить стратегию защиты к следующей осени.

"Ожидаем от глав городов и областей соответствующие планы до 1 сентября", – написал Шмыгаль у себя в телеграм-канале.

Напомним, Зеленский надеется, что война в Украине завершится в следующем году.

Война в Украине продолжается 1443-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 5 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду в ОАЭ состоялся очередной раунд переговоров делегаций из Украины, США и РФ. Участники не комментировали хода встречи, но в СМИ попала информация, что обсуждения прошли конструктивно. Между тем в Кремле дали понять, что продолжат войну до тех пор, пока Киев не согласится вывести войска из Донецкой области.

