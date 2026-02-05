Властям Финляндии не нравятся формулировки о гарантиях безопасности для Украины, подобных статье 5 устава НАТО, которые использовали американские чиновники. В Хельсинки считают, что предоставление подобных гарантий подорвет положение о взаимной обороне стран Альянса.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на служебную переписку госдепартамента от 20 января.

Позицию финнов поддерживают многие другие страны.

"Использование термина "статья 5" в других контекстах подразумевает участие НАТО, которое на самом деле не является частью ни одного из предложенных соглашений. Финляндия и многие другие члены НАТО хотят убедиться, что понятно, что статья 5 является уникальной для НАТО", - заявил бывший сотрудник Альянса Эдвард Вронг.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призввала создать "защитный барьер" между НАТО и будущими гарантиями безопасности для Украины. Этот вопрос она уже обсуждала в американском конгрессе в январе.

"Валтонен предостерегла от любых предложений о гарантиях безопасности для послевоенной Украины, подобных статье 5... Она предупредила, что это может привести к смешению гарантий НАТО по статье 5 с двусторонними обязательствами перед Украиной", - сообщило издание со ссылкой на корреспонденцию Госдепа.

При этом Финляндия предостерегает от "слабого" мирного соглашения об Украине, которое могло бы помешать ей защитить себя от возможного будущего вторжения. Финский источник заверил, что долгосрочная позиция их страны - вступление Украины в НАТО. Но сейчас финские лидеры не готовы согласиться на гарантии безопасности Украине.

Между тем в Киеве опасаются, что стране придется защищаться самой в случае нового вторжения России, а гарантии безопасности Запада окажутся бесполезными.

В США же, как пишут СМИ, заявляют Украине о необходимости подписания мира с Россией для получения гарантий безопасности.