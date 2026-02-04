Власти Украины опасается, что стране придется защищаться самой в случае нового вторжения России, а гарантии безопасности Запада окажутся бесполезными.

Об этом пишет Politico.

Издание указывает, что "любые гарантии безопасности выглядят весьма ненадежными", поэтому "план Б" Киева состоит в том, чтобы полагаться на собственные силы.

Глава миссии Украины при НАТО Алёна Гетманчук заявила, что в Киеве произошло "фундаментальное переосмысление того, что означают гарантии безопасности и на чём они должны основываться".

Издание пишет, что без вступления в НАТО Украине придётся полагаться на специальные соглашения с западными партнерами, которые могут не иметь такого же веса, как обязательства перед Альянсом. Киев с опаской относится к таким договорам, поскольку уже обжегся на пустых обещаниях США и Великобритании в Будапештском меморандуме.

Опасения усиливаются "несостоятельностью обещаний Дональда Трампа, обусловленной его резкими изменениями в политике".

Поэтому издание пишет, что в Киеве делают ставку на концепцию "стального дикобраза", озвученную главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Концепция включает 800-тысячную украинскую армию, а также свое производство ракет и дронов.

"Ранее основное внимание уделялось обязательствам по защите, предоставляемым партнёрами. Сегодня же существует чёткое понимание того, что ядром любых гарантий безопасности должна быть украинская армия и её оборонная промышленность. Это отражает как разочарование в ранее данных Украине обязательствах в области безопасности и скептицизм в отношении перспектив членства в НАТО, так и растущую уверенность в способности Украины противостоять врагу", - заявила Гетманчук.

