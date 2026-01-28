На фоне переговоров в Абу-Даби в европейских СМИ поднимается волна критики против посреднических усилий президента США Дональда Трампа, который, по информации ряда медиа, требует от Украины согласиться на мирное соглашение с РФ (которое, возможно, будет включать вывод украинских войск из Донбасса) в обмен на американские гарантии безопасности.

Вчера в таком духе вышла статья в газете Financial Times.

А далее последовали и другие публикации.

Между тем обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке пишет, что Украина не должна верить послевоенным гарантиям США.

"Никто на этой планете всерьёз не верит, что Дональд Трамп начнёт войну против Владимира Путина, если последний в 2027 году решит, что "российская территория Запорожья" должна быть "освобождена" "из-за украинских террористических атак против россиян, находящихся там", - написал Рёпке в соцсети X.

Так он ответил на пост немецкого паблика о военной помощи Украине, который написал, что в рамках сделки "Украина должна добровольно и на законных основаниях уступать агрессору значительную часть своей территории", при этом гарантии США названы "ничтожными".

В свою очередь британская газета The Daily Telegraph опубликовала мнение посла Украины при НАТО Алены Гетманчук, которая заявляет, что Украина не примет "бессмысленные" гарантии безопасности от Запада.

Чтобы гарантии стали "осмысленными", по мнению Гетманчук, потребуется "многонациональное, многодоменное военное присутствие коалиции заинтересованных стран и членство Украины в ЕС", чего, судя по всему, США не рассматривают.

"Американская сторона, по словам украинских и европейских чиновников, решила заключить пакт о безопасности как рамочное (то есть не наполненное конкретикой - Ред.) соглашение для окончания войны", - пишет The Daily Telegraph.

Накануне Reuters и Financial Times написали, что гарантии США Украина получит только после подписания мирного соглашения - такое условие выставили Киеву, по данным этих изданий, американцы. Косвенно это подтверждал и президент Украины Владимир Зеленский.

Но Гетманчук против такого подхода.

"Гарантии безопасности по-прежнему воспринимаются украинцами как неотъемлемая часть любого мирного урегулирования, а не как его результат", - заявила посол.

То есть в целом сейчас в европейских СМИ идет кампания с призывами к украинским властям не идти на уступки в переговорах (в первую очередь по Донбассу) и не верить обещаниям Трампа дать гарантии безопасности либо стоять на прежней, согласованной с частью европейских стран позиции, по которой мирное соглашение должно включать в себя ввод войск стран Европы в Украину под гарантии их военной поддержки со стороны США в случае нового нападения РФ.

Что, в свою очередь, может также завести переговоры в тупик, потому что, как следует из публикаций СМИ, Трамп такие гарантии давать не готов. А Россия вообще против ввода иностранных войск в Украину.