Без согласия России Британия и Франция не смогут отправить свои войска в Украину.

Об этом в ходе выступления сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц.

По его словам, подписанный Украиной, Францией и Великобританией меморандум подразумевает отправку миротворцев только после окончания войны, что требует заключения соглашения с РФ.

"Существует такой меморандум о взаимопонимании с Украиной в отношении войск в Украине. Однако я хочу здесь четко сказать, чтобы не было недоразумений, что мы говорим о гарантиях безопасности после перемирия. Никто, ни одна из стран-членов ЕС или за его пределами, не считает, что мы должны сейчас входить в Украину, чтобы вмешиваться в текущий конфликт. Последовательность должна быть такой: сначала - прекращение огня, затем - гарантии безопасности для Украины, а уже потом - долгосрочное соглашение с Россией. И всё это, разумеется, невозможно без согласия России, от которого мы, вероятно, всё ещё довольно далеко", - заявил Мерц.

Напомним, на фоне обсуждений отправки военных контингентов в Украину Россия в очередной раз пригрозила нанести по ним удары.

Кроме того, США не стали подписывать совместное коммюнике с Украиной и европейскими странами.

Что означают заявления о европейских войсках в Украине, сделанные в Париже, мы разобрали в отдельном материале.