Сегодня во время саммита в Париже Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о намерениях по развёртыванию многонациональных сил в Украине после завершения войны.

Неизвестно, поддерживают ли развертывание международных сил США, либо это лишь пожелания Украины, Британии и Франции.

С полным текстом декларации Украины, Британии и Франции о гарантиях безопасности можно ознакомиться на приведенных скриншотах.

Что это значит

Заявления "коалиции желающих" в Париже по поводу развертывания войск в Украине - это попытка реализовать стратегию Киева, Европы и "ястребов"-республиканцев, о которой мы писали в отдельном материале - внести в мирный план такие изменения, которые отвергнет Москва, после чего обвинить Кремль в срыве переговоров и побудить пребывающего в состоянии куража после операции в Венесуэле президента США Дональда Трампа занять предельно жесткую позицию в отношении Москвы.

Но для успеха этой стратегии одной декларации о намерениях президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера недостаточно.

Нужны ещё два условия.

Первое - согласие на поддержку европейских войск в Украине со стороны Трампа, без которого Франция и Британия свои подразделения посылать не хотят. А его пока публично не прозвучало. Ни Кушнер, ни Уиткофф также пока официально не подтвердили согласие Вашингтона на предложенный Зеленским и европейцами план по размещению войск.

Второе - если Трамп согласится на размещение европейских войск, то нужно, чтобы это отвергла Москва.

Кремль постоянно заявляет, что размещение иностранных войск в Украине для него недопустимо.

Однако, помимо войск есть ещё один спорный вопрос: требование РФ о выводе украинских войск из Донбасса.

И если Трамп и его представители принесут Москве, с одной стороны, согласие Киева на вывод войск, а с другой стороны - проект гарантий безопасности Украины с размещением небольшого контингента западных войск, то отреагирует ли на это Москва однозначным отказом, вопрос открытый. Особенно учитывая, что 10-15 тысяч иностранных солдат для РФ точно серьезным препятствием не станут, а готовность западных стран в случае новой войны в Украине напрямую в ней участвовать, рискуя войти в ядерный конфликт, вызывает большие сомнения.

Однако пока неизвестно, согласилась ли Украина на вывод войск из Донбасса. Судя по публичным заявлениям властей, согласия нет. А потому Москва может в диалоге с американцами вообще никак не реагировать на идеи об иностранных войсках в Украине, заявляя "сначала давайте решим по Донбассу и только потом об остальном поговорим".

Также на саммите в Париже прозвучало заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что Украина должна обеспечить, чтобы молодые мужчины оставались в стране и не уезжали в Германию. Это заявление является, по сути, прямым призывом к украинским властям отменить разрешение на выезд мужчинам от 18 до 22 лет, который был введен в прошлом году по инициативе Зеленского.

Пойдет ли на это президент, узнаем в ближайшее время.

Но отметим, что призывы отменить разрешение на выезд молодым парням регулярно звучат как извне, так и внутри страны.