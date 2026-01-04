На данный момент уже очевидно, что это была точечная акция, которая имела главной и, по сути, единственной целью захват Николаса Мадуро. Но явно не наземную операцию в Венесуэле или нанесение стране критического военного ущерба.

Да, были атакованы отдельные военные цели, но нет данных о массированной ракетной атаке по стране или о десантировании на ключевые военные объекты (за исключением похищения самого президента - как утверждается, силами военного спецназа США).



Кроме того, до сих пор нет ответа на главный вопрос - приведет ли похищение Мадуро к тем переменам в Венесуэле, на которых настаивают американцы. А от ответа на него зависит можно ли вообще назвать эту операцию успешной, либо она была лишь пиар-акцией Трампа, которая привела к замене одного антиамериканского лидера Венесуэлы на другого из того политического течения "чавистов".



Трамп вчера четко обозначил чего он хочет - контроль над нефтью Венесуэлы и контроль над самой Венесуэлой до избрания нового президента.



И добавил, что Рубио уже поговорил с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес и та пообещала делать то, "что нам нужно".



Это уже породило версию о том, что все происходящее – это сговор Трампа с ближайшим окружением Мадуро, благодаря которому и стало возможно его похищение. В пользу этой версии также говорит и заявление Трампа, что лидер венесуэльской оппозиции Мария Мачадо не годится на роль лидера страны. Из чего можно было сделать вывод, что Вашингтон признает легитимной власть соратников Мадуро, которые сейчас де-факто управляют Венесуэлой и намерен с ними взаимодействовать (раз с Родригес уже наладил коммуникацию Рубио).



На эту версию прямо намекнула и бывший вице-президент США Камала Харрис, которая обвинила Трампа в "сделках с окружением Мадуро".



Впрочем, буквально сразу после вчерашних заявлений Трампа вице-президент Венесуэлы их опровергла.



Она в резкой форме осудила действия Америки и сказала, что легитимным президентом остаётся Мадуро, потребовав от США его освобождения.

Среди прочего это означает, что новых президентских выборов правящие силы Венесуэлы на данный момент объявлять не планируют, раз считают Мадуро действующим президентом.

То есть пока нет предпосылок к тому, что власть в Каракасе "сыпется" и переходит к поддерживаемой Западом венесуэльской оппозиции (то есть к фигурам вроде Марии Мачадо или Эдмундо Гонсалеса, которых уже лоббирует Европа).



Также Родригес подтвердила режим чрезвычайного положения и подготовки к отражению агрессии, который накануне ввёл Мадуро.

Кроме того, ее уже фактически поддержал крупнейший сосед – Бразилия, которая заявила, что признает Родригес главой государства.



Все это породило версию, что Трамп сработал в своей манере – яркая разовая акция, мощный пиар на ней, а далее ничего не происходит. Также как никуда не движется, например, и реализация мирного плана Трампа по сектору Газа, который, напомним, подразумевал переход контроля над сектором к международным силам и разоружение ХАМАС. ХАМАС по-прежнему правит Газой и, помимо время от времени нарушаемого прекращения огня, никаких глобальных перемен там не происходит.



Также и в Венесуэле похищение Мадуро может не привести к перемене курса страны в отношении США.



В то же время, есть теория, что заявления Родригес – это "дымовая завеса", а на самом деле она и другие соратники Мадуро за его спиной уже обо всем договорились с США (в обмен на сохранение себя у власти), но просто не хотят сразу шокировать народ.



В том числе, по данный версии, этим объясняется столь легкий захват Мадуро.

Также мы публиковали мнение военного эксперта о том, что вертолёты США, спокойно летавшие над Каракасом, никто даже не пытался сбивать — хотя ПВО Венесуэлы считается одной из наиболее серьёзных в регионе. И признаков того, что США полностью "потушили" эту систему, также не наблюдалось (для этого потребовался бы массированный ракетный удар по стране, но были лишь точечные обстрелы).

Кроме того, живы и невредимы все остальные члены венесуэльской правящей элиты, которых, вероятно, также попытались бы похитить или убить, если бы стояла цель полной смены власти в стране.



Впрочем, даже теория "договорняка" не объясняет почему все прошло столь гладко. Американцы прилетели за Мадуро на огромных транспортных вертолетах (CH-47 Chinook), которые легко было сбить даже с ПЗРК и вряд ли бы, если и был заговор, то в него была посвящена вся армия вплоть до последнего солдата и охранников Мадуро (а у него была сильная многоуровневая охрана), любой из которых мог бы уничтожить вертолет еще на подлете.



Отсюда возникла даже конспирологическая теория, что американцы выманили Мадуро обманом – пригласив его якобы на переговоры с Трампом, из-за чего они и дал приказ не сбивать вертолет, рассчитывая, что он доставит его на встречу, после чего захватили в плен, а для отвода глаз нанесли несколько ударов по Каракасу.



Впрочем, подтверждений этой конспирологии нет. Да и трудно представить, что Мадуро был бы столь наивен, даже если б ему лично Трамп дал гарантии безопасности



Но даже если исходить из того, что кто-то из окружения Мадуро его сдал, развернуть полностью политику Венесуэлы, которую (а также армию и спецслужбы), контролируют идеологические "чависты" (причем не без участия китайцев, россиян и кубинцев), будет не так уж просто. Также как, например, если вдруг кто-то похитит Зеленского, то его преемнику будет очень непросто резко изменить позицию Украины по условиям мира с Россией.



Правда, США имеют, безусловно, свои рычаги влияния. Вашингтон не прекратил нефтяную блокаду Венесуэлы. Кроме того, Хегсет дает понять, что американцы могут пойти и на полномасштабное вторжение. Однако есть сомнения в готовности на это Трампа. Война крайне непопулярна в США. И даже "хирургическая", обошедшаяся без американских жертв, операция с захватом Мадуро вызвала протесты. А если будет большая война с серьёзными потерями, ситуация для президента усложнится катастрофически.



А экономически выжить в условиях нефтяной блокады Венесуэле, при желании, могут помочь Китай и Бразилия.



То есть, пока ситуация находится в развитии. И варианты могут быть самые разные. Начиная от того, что Трамп действительно сможет взять под контроль власть и нефть в Венесуэле и заканчивая тем, что он ввяжется в масштабную войну. Либо просто пустит ситуацию на самотек, удовлетворившись уже созданным пиар-эффектом от похищения Мадуро.

О последствия событий в Венесуэле для мира и Украины мы писали в отдельном материале.