Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается обсуждать с российской стороной исторические причины, которые в итоге привели к войне, как утверждает Москва.

Об этом он сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Зеленский подчеркнул, что имеет свою точку зрения, почему президент РФ Владимир Путин начал войну.

"Но мне не нужно тратить время на исторические вопросы, на причины, почему он всё это начал. Я думаю, что всё это говно, которое он поднимает в разговорах с американцами и так далее, что это якобы не простые вещи, что речь идёт о Петре Первом и прочем. Мне это не нужно. Потому что, чтобы закончить эту войну и перейти к дипломатическому пути, мне не нужно всё это историческое дерьмо, правда", - отметил президент.

Он добавил, что это лишь тактика затягивания времени со стороны РФ.

Отвечая на вопрос журналиста, что бы он сказал Путину, оказавшись с ним лицом к лицу в попытке заключить мирное соглашение, Зеленский заявил, что у него нет ничего личного к президенту РФ.

"У меня нет к нему ничего личного. Никаких эмоций. Просто я понимаю, как на самом деле попытаться закончить эту войну, я имею в виду эту не перманентную паузу. Я просто пытаюсь закончить эту войну", – заверил Зеленский.

Он сказал, что не уверен, услышит ли Путин его аргументы, однако подчеркнул, что ему и не нужно их искать, ведь Украина не агрессор и не должна объяснять, почему она защищается.

Также глава государства выразил уверенность в том, что украинцы не поддержат сдачу территорий, потому что Украина потеряла тысячи людей, защищая их.

Касаемо переговоров Зеленский заявил, что четвёртый раунд тоже состоится в Швейцарии, где прошёл третий, однако более подробную информацию он сможет предоставить после возвращения украинской делегации и получения полного доклада.

Ранее Путин называл причинами войны планы НАТО принять Украину и Майдан 2014 года, а в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что якобы "всё левобережье Днепра, включая Киев, - это исторически русские земли".

Кроме того, Путин передал Карлсону папку с архивными документами: письмами Богдана Хмельницкого в Москву, который просил царя принять казаков в его подданство.