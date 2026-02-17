Президент Украины Владимир Зеленский поручил своей команде организовать встречу с росийским главой Владимиром Путиным в Женеве.

Об этом сообщает Axios, которому украинский президент дал 37-минутное телефонное интервью.

Зеленский сказал изданию, что лучший способ добиться прорыва в территориальных вопросах – это личная встреча с Путиным.

По его словам, посредники США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили ему о подлинном желании РФ положить конец войне, и что ему следует координировать свои действия со своей переговорной командой на этой основе перед началом переговоров.

При этом Зеленский отметил, что у российской делегации новый лидер: советник Путина - Владимир Мединский.

Учитывая смену руководства, украинский глава опасается, что делегация РФ попытается превратить переговоры во встречу или вернуться к исходной точке, чтобы выиграть время на поле боя.

В то же время он подчеркнул, что Мединский, как и сам Путин, любит философствовать об "исторических корнях" войны.

"У нас нет времени на всю эту чушь. Поэтому мы должны принять решение и должны закончить войну", — резюмировал президент Украины.

Ранее мы писали, что Зеленский готов обсудить вывод украинских войск из Донецкой области, но призвал Москву отвести свои войска на эквивалентное расстояние.

Напомним, западные СМИ писали, что часть окружения президента выступает за вывод украинских войск из Донецкой области ради скорейшего заключения мира.