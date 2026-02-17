В городе Бунвилл под Нью-Йорком, что в Соединенных Штатах, произошел взрыв церкви Abundant Life Church. Во время инцидента в здании находились прихожане.

Об этом сообщает издание Times Now World со ссылкой на экстренные службы округа Онейда.

По информации издания, пять человек получили ранения, еще до 13 нуждаются в медицинской помощи.

Местные жители сообщали о запахе газа перед взрывом, говорится в публикации.

Пожарные пытаются потушить охваченное огнем здание. На месте также замечены санитарные вертолеты для транспортировки пострадавших в региональные больницы.

Для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия были подняты по тревоге не только местные службы, но и спасатели из ближайших населенных пунктов. На подмогу прибыли бригады из Барневелда, Констеблвилля, Ремсена и других городов округа.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Летом мы писали о том, что в Дамаске произошёл теракт в греческой православной церкви святого Ильи, взрыв прогремел во время богослужения.

Ранее мы также писали, что в результате израильских бомбардировок сектора Газы уничтожена церковь святого Порфирия Греческой православной церкви. Внутри храма укрывались около 50 человек, в основном женщины и дети. Погибли не менее девяти человек.