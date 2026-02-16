Частью украинских истребителей F-16 управляют американские и нидерландские пилоты-ветераны.

Об этом сообщает журнал Intelligence Online.

По информации издания, в Украине создали эскадрилью F-16, в которую вошли украинские, американские и нидерландские пилоты. Эскадрилью сформировали в последние недели в строгой секретности для управления новыми F-16. Подразделение играет ключевую роль в защите неба над Киевской областью, которая постоянно подвергается ударам россиян.

В состав вошли американские пилоты с боевым опытом в Афганистане. Один из них недавно участвовал в операциях на Ближнем Востоке, после чего присоединился к ВСУ.

Со стороны Нидерландов привлечены пилоты, обученные в элитных европейских школах воздушного боя, специализирующихся на современных тактиках перехвата и высокотехнологичной войны в воздухе.

Intelligence Online уточняет, что западные ветераны подписали временные контракты с ротациями на 6 месяцев (с возможным продлением). Они не имеют официальных званий в украинской структуре и не фигурируют в публичных штатах.

Напомним, еще два года назад сенатор Линдси Грэм заявил, что Украина может нанять американских пилотов истребителей F-16 на пенсии.

Также в Воздушных силах ВСУ сообщали, что полученные Украиной истребители F-16 уступают в бою российским Су-35.