Администрация президента США Дональда Трампа прекращает поддержку украинских истребителей F-16. Об этом сообщает Forbes.

Соединенные Штаты перестали поставлять комплектующие, что создало сложности для Воздушных сил ВСУ.

"Администрация президента США Дональда Трампа прекратила американскую помощь Украине, включая жизненно важную поддержку для радарных глушителей F-16", - пишет издание.

Ранее самолеты были модернизированы блоками AN/ALQ-131, системами PIDS+ и ECIPS+, что повысило их способность противостоять российским угрозам.

При этом аналитик Дэвид Акс отметил, что у украинских военных большая надежда на французские истребители Mirage-2000, которые поставляет Франция.

Французские боевые самолеты оснащены собственными мощными глушителями, и американцы не участвуют в их программировании.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сообщил, что его страна рассчитывает поставить Украине истребители F-16 в 2026 году.

Напомним, Франция предоставит Украине 195 млн евро военной помощи за счет процентов от замороженных активов РФ.