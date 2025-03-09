Франция предоставит Украине 195 млн евро военной помощи за счет процентов от замороженных активов РФ
Франция предоставит Украине 195 миллионов евро военной помощи за счет процентов, полученных от замороженных российских активов.
Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню в интервью La Tribune.
Дополнительная помощь позволит доставить 155-мм снаряды, а также планирующие авиабомбы AASM, которыми вооружены украинские Mirage 2000, отметил министр.
Лекорню сообщил, что Франция ускорит передачу легких танков AMX-10RC и бронетранспортеров VAB, которые ранее использовались французскими военными.
По его словам, для поддержки украинской и собственной армии, Франция планирует увеличить производство военной техники.
Накануне издание The Financial Times сообщало, что Франция и Германия находятся на грани конфликта из-за военного бюджета Евросоюза.
Война в Украине идет 1110-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 9 марта 2025 года в обновляемом онлайне.
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