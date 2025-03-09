Франция предоставит Украине 195 миллионов евро военной помощи за счет процентов, полученных от замороженных российских активов.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню в интервью La Tribune.

Дополнительная помощь позволит доставить 155-мм снаряды, а также планирующие авиабомбы AASM, которыми вооружены украинские Mirage 2000, отметил министр.

Лекорню сообщил, что Франция ускорит передачу легких танков AMX-10RC и бронетранспортеров VAB, которые ранее использовались французскими военными.

По его словам, для поддержки украинской и собственной армии, Франция планирует увеличить производство военной техники.

Накануне издание The Financial Times сообщало, что Франция и Германия находятся на грани конфликта из-за военного бюджета Евросоюза.

Война в Украине идет 1110-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 9 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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