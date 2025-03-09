В воскресенье, 9 марта, в Украине идет 1110-й день войны с Россией.

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Последние новости

08:42 Вчерашние прилеты в прифронтовом Коренево Курской области.

Со стороны этого населенного пункта российские войска наступают на Суджу.

08:27 Еще кадры из газопровода под Суджей, по которому российские войска проникли в город.

Российские паблики пишут, что они шли по трубе около 15 километров.

08:10 Ещё кадры из центра Балаклеи Харьковской области, которую атаковали "Шахеды".

08:00 В полночь российские БПЛА атаковали Изюмский и Чугуевский районы Харьковской области, сообщает ГСЧС.

В Балаклее два дрона попали в учебное заведение, повреждены жилые дома, админздания, больница, кафе и авто. Вспыхнул пожар на площади 50 кв.

В селе Кочеток ударом повреждено здание детского заведения, горели конструктивные элементы.

Пожар ликвидирован, жертв и пострадавших нет.