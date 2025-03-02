Великобритания и Франция будут работать с Украиной над мирным планом, чтобы представить его США.

Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер перед саммитом в Лондоне, передает The Guardian.

Он сказал, что после обсуждений с президентом Владимиром Зеленским и лидером Франции Эмманюэлем Макроном было достигнуто соглашение о том, что они совместно с Киевом будут работать над планом завершения войны.

По словам Стармера, этот согласованный мирный план будет представлен США.

"Великобритания вместе с Францией и, возможно, еще одной или двумя странами будут работать с Украиной над планом прекращения боевых действий, а затем мы обсудим этот план с Соединенными Штатами", - рассказал он.

Под "прочным миром" Стармер подразумевает "поддержку США", а также "гарантии безопасности", предоставляемые европейскими странами, и "сильную Украину", вооруженную оборонительными возможностями для сопротивления российскому вторжению.

Премьер Британии отметил, что гарантии безопасности со стороны американцев являются предметом "интенсивных" обсуждений, пишет The Guardian.

Ранее издание Financial Times писало о том, что премьер Великобритании Кир Стармер в Лондоне убеждал Зеленского вернуть поддержку Трампа.