Жёсткие разногласия между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, что завершились публичным скандалом, разрушила усилия главы Франции Эммануэля Макрона и премьера Британии Кира Стармера, которые пытались уговорить главу Соединённых Штатов продолжить оказывать поддержку Украине.

Об этом пишет военный редактор английского телеканала Sky News Дебора Хейнс.

"Ожесточенная и публичная ссора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским стала катастрофой для Украины, её европейских союзников и триумфом для России. Было тяжело наблюдать зрелище, когда президент США ругал своего украинского коллегу и заявлял, что тот играет в азартные игры с третьей мировой войной, показанное по телевидению в Овальном кабинете", – говорится в статье.

"Трудно представить себе бо́льший контраст между дружескими сценами диалога сэра Кира Стармера с Трампом и уничижительными высказываниями американского президента в адрес Зеленского, порой обращавшегося к нему так, словно тот является непослушным школьником. Президент Украины, скрестив руки, изо всех сил старался высказаться, но он явно вёл проигрышную битву. Этот необычайный поворот гораздо серьёзнее, чем просто телевизионная драма", – пишет Хейнс.

"Американская поддержка Украины имеет решающее значение, если Киев хочет выдержать войну России. Великобритания, Франция и другие европейские союзники Украины работали сверхурочно, чтобы попытаться удержать Трампа на своей стороне <...>. Похоже, всё это разрушено или, в лучшем случае, оказалось под большой угрозой. Если Трамп в гневе прекратит всю свою военную поддержку Украины, способность Киева противостоять российским военным силам серьёзно снизится. У европейцев нет возможности заполнить пустоту. Единственный, кто выигрывает в этом сценарии, – это Владимир Путин", – считает редактор.

Немногим ранее, британской журналист Роланд Олифант заявил, что публичная ссора Зеленского с президентом США выходит за пределы худшего сценария для Киева.

Напомним, "Страна" также взвешивала, какие последствия для Украины будет иметь провал Зеленского в Вашингтоне.