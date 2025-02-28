Визит Владимира Зеленского в Вашингтон закончился грандиозным провалом. Он публично поругался с президентом США Дональдом Трампом, хотя цель визита была обратная: договориться с Вашингтоном о продолжении помощи и гарантиях безопасности.

Причем скандал спровоцировал сам Зеленский своей грубостью в отношении вице-президента США Джея Ди Вэнса. До его грубых реплик Трамп и Вэнс вели себя довольно спокойно и уважительно в отношении Зеленского.

В итоге, как пишут американские журналисты, Трамп просто выгнал Зеленского из Белого дома.

"Белый дом говорит, что "украинцы умоляли о перезагрузке", но Рубио и Уолтц сообщили им, что Зеленскому нужно покинуть территорию Белого дома и вернуться, когда он будет готов к миру", - написала в X журналистка Fox News Джеки Генрих.

И хотя провала можно было избежать, сдержи Зеленский эмоции, нужно признать, что такой итог визита в целом является закономерным.

Зеленский против скорейшего завершения войны. Он готов прекратить огонь только в обмен на гарантии безопасности, подразумевающие вступление США в той или иной форме в войну, которые Вашингтон не намерен давать. Зеленский ощущает себя героем из древних легенд, Давидом против Голиафа, который является щитом, защищающим западную цивилизацию. Для него цель - сокрушение и полный разгром России, для чего он хочет мобилизовать все силы Запада.

И такая точка зрения последние три года была доминирующей в западных политкругах и в СМИ. И Зеленский привык, что его все чествуют как величайшего героя и полностью поддерживают его на пути "войны до победного конца".

Но на Западе (да и в остальной части мира) всегда была и есть совсем другая точка зрения. И за последний год она стала заметнее.

Ее сторонники исходят из того, что шансы Украины победить Россию мизерные, а шансы Киева потерпеть поражение увеличиваются. Из того, что продолжение боевых действий при поддержки Украины Западом чревато сползанием мира к третьей мировой войне с угрозой ядерного конфликта и уничтожения цивилизации. Никто в мире не готов идти на такой риск ради Украины. Наконец, ее сторонники полагают, что для Запада, да и для всего мира, с Россией выгоднее торговать, а не воевать.

И с этой точки зрения скорейшее завершение войны - это не капитуляция, о которой говорят Зеленский и западная "партия войны", а спасение для Украины. А заодно и закрытие портала, через который мир может войти в ядерную войну. И выступающий против этого Зеленский в рамках данной концепции не Давид и не щит, а "президент Михаил Бозек" из сериала "Мадам госсекретарь", который провоцирует третью мировую войну.

Трамп является самым ярким представителем этой линии, но далеко не единственным.

И, пожалуй, впервые столкнувшись с этой линией в публичной дискуссии, Зеленский поплыл, а актер в нем победил главу государства. Он ощутил себя на сцене и решил высказаться как умеет. Последствия не заставили себя ждать.

Безусловно, Зеленский организует пиар-кампанию, чтобы показать, что в Вашингтоне он защищал интересы нации и что весь народ должен ради выживания объединиться вокруг своего президента (подобные сообщения уже появляются). Также наверняка моральную поддержку окажут некоторые европейские страны и западная "партия войны". Однако сути это не меняет.

Зеленский рассорился с крупнейшим партнером Украины и сделал огромный подарок Владимиру Путину, главная задача которого - лишение Киева американской помощи, что резко ослабит позиции ВСУ на поле боя и, соответственно, кардинально ухудшит переговорные позиции Украины.

И этот самый опасный для Украины сценарий, при котором война продолжится, но уже без поддержки США, сегодня стал намного ближе. Собственно, Трамп об этом и заявил практически прямо.

"Или мы подписываем соглашение, или мы уходим", - сказал Трамп.

Может ли Зеленский ещё переиграть ситуацию, согласиться на завершение войны и вернуться к переговорам? Не исключено.

Но после сегодняшнего перформанса условия этих переговоров и мирного урегулирования будут хуже. В том числе и лично для Зеленского.

Мир стал ближе или дальше

Перепалка Зеленского с Трампом уже породила комментарии о том, что теперь завершение войны откладывается, так как Зеленский прямо отказал Трампу в прекращении огня.

Однако это не единственный сценарий.

То, что Зеленский против перемирия, это как раз не является новостью.

Новостью является то, что столь жестко за перемирие выступил Трамп, публично разнося Зеленского за его нежелание завершить войну.

Накануне европейская "партия войны" в лице Макрона и Стармера приложила немало усилий, чтобы попытаться убедить Трампа все ж таки продолжить поддержку Украины и согласовать американские гарантии безопасности для европейских миротворцев.

И хоть Трамп ко всему этому отнесся скептически, однако его тон в отношении Зеленского и Украины в целом стал гораздо мягче.

И поэтому Зеленский ехал в Вашингтон с вполне понятной программой: убедить Трампа снять требование скорейшего перемирия, а сосредоточится на усилении "переговорных позиций" Киева через подтверждение продолжения поставок оружия, выдачи гарантий миротворцам и, возможно, усиления санкций против РФ. Ради всего этого Зеленский и был готов подписать «сделку по недрам», чтоб подыграть самолюбию Трампа.

И, собственно, главная перемена, которая произошла сегодня вечером после перепалки, это то, что теперь ни у Украины, ни у европейцев уже нет иллюзий, что Трамп поменяет свою позицию относительно необходимости прекращения огня и станет выполнять описанный выше "план Зеленского".

Трамп практически прямым текстом сказал Зеленскому две вещи. Первая - общение возобновится только тогда, когда Зеленский будет готов к миру. Второе - если Зеленский к миру не будет готов, то США "уйдут". То есть - прекратят помощь.

И теперь перед Зеленским стоит развилка из двух вариантов.

Первый - продолжать вести линию «войны до победного конца», но уже с огромным риском потери американской помощи и нарастающей конфронтацией с руководством США (что помимо прочего создает почву для все более тесного сближения Вашингтона и Москвы). И с надеждой лишь на помощь Европы, готовность которой чем-то, кроме слов поддержки, компенсировать отсутствие американских поставок под большим вопросом.

Второй - принести Трампу глубочайшие извинения и согласится на предлагаемую им схему скорейшего прекращения огня.

Ближайшие публичные заявления Зеленского покажут, в каком направлении он решил двигаться.