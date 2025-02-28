На встрече в Белом доме между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом произошел жесткий спор на повышенных тонах.

Началось с того, что вице-президент Вэнс сказал, что для того, чтоб остановить войну, нужно говорить с обоими сторонами. В том числе с Путиным.

В ответ Зеленский произнес речь на тему, что Путину нельзя доверять, и ни о чем с ним вообще нельзя договариваться.

Вэнс в ответ сказал, что у Украины большие проблемы на фронте, не хватает людей и нужно заканчивать войну.

Зеленский довольно грубо на это ответил, что Вэнс не был в Украине, а потому не может знать чего хватает, а чего нет.

И далее взял слово Трамп, который снова стал подводить дело, что нужно поскорее заканчивать войну и также высказал мнение, что у Украины проблемы с текущим положением дел на фронте.

Но Зеленский его перебил: С войной все имеют проблемы. Вы имеете океан, он вас отгораживает. Но вы почувствуете...

Трамп: Вы не можете этого знать. Не говорите нам, что мы будем чувствовать. Мы стараемся решить вашу проблему. Не нужно нам навязывать свою позицию.

Зеленский: Мы ничего не навязываем.

Трамп: Вы не имеете права нам диктовать то, что мы будем чувствовать. Нам будет хорошо. Нам будет прекрасно. Мы будем сильными. Мы будем мощными. Вы теперь не в сильной позиции, не очень выгодной с самого начала войны. Вы не в подходящих условиях. Вы не имеете на руках нужных карт.

Зеленский: Я не играю здесь в карты.

Трамп: Я говорю обоснованно. Миллионы людей под угрозой. Мы на грани Третьей мировой. Вы с этим не можете играться. Вы проявляете неуважение к нашей стране. Вы не можете нам указывать, что нам делать.

Далее, в основном, говорил только Трамп. Он снова повторил, что ход событий на войне идет не в пользу Украины. А потому Зеленскому нужно не сопротивляться прекращению огня, а, наоборот, радоваться, что США помогает остановить огонь. И вообще быть благодарными.

И под конец сказал ключевую фразу: "Или мы подписываем соглашение, или мы уходим".

Фразу это можно трактовать однозначно: если Зеленский не захочет подписать соглашение о прекращении огня, то США прекращают всякую поддержку Киева.

То есть - наихудший сценарий для Киева: и война продолжается, и американской поддержки нет.

Далее Зеленский и Трамп продолжили свое общение уже без прессы.

Но, видимо, предмет разговора не поменяется.

Напомним, Трамп встретил украинского президента на пороге Белого дома и с сарказмом похвалил его наряд.

Зеленский перед журналистами сделал несколько заявлений о войне и возможном перемирии.