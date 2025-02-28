Президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп подпишут соглашение по недрам около 20:00 по Киеву.

Об этом сообщил Офис президента в комментарии "Суспильному".

В 16:30 президент Украины встретится с сенаторами, после чего отправится в Белый дом, где будет около 18.

Переговоры с Трампом пройдут в Овальном кабинете, в начале встречи предполагаются краткие заявления для СМИ.

После этого состоится рабочий ланч Зеленского с Трампом.

А на 20:00 по Киеву запланировано участие Зеленского и Трампа в церемонии подписания соглашения о полезных ископаемых, после чего они выступят перед СМИ.

Позже Зеленский ответит на вопросы в Институте Хадсона, посетит Украинский дом и встретится с представителями украинской диаспоры.

Между тем, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в Верховной Раде, что соглашение по недрам, которое планируют подписать сегодня вечером, якобы уже открыто в публичном доступе.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос депутатов, которые пока не видели документ, передает народный депутат Ярослав Железняк.

Железняк и сам задается вопросом, "а где" доступно это соглашение. Напомним, что его публиковали только неофициально СМИ. На официальных ресурсах проект соглашения не публиковался.

Также Шмыгаль заявил депутатам, что Рада не будет ратифицировать это соглашение - а только следующее, более предметное.

Напомним, подписать документ уполномочили главу МИД Андрея Сибигу и министра экономики Юлию Свириденко.