В Европейской комиссии опровергли публикацию о том, что ЕС предложил Украине новое соглашение о полезных ископаемых в качестве альтернативы договору с США. ЕС и Украиной уже четыре года являются официальными партнерствами в этой сфере, и партнерство закреплено меморандумом о взаимопонимании, подписанным в 2021 году.

Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе сообщил спикер Еврокомиссии Томас Ренье.

"Предложения нет. С 2021 года ЕС имеет партнерство с Украиной по критическому сырью, формализованное через наш меморандум о взаимопонимании. Это было подписано четыре года назад. Как и в случае со всеми партнерствами ЕС по критическому сырью, целью которых является обеспечение цепочек поставок для ЕС, а также содействие созданию местной добавленной стоимости и развитию потенциала в странах-партнерах, что обеспечивает взаимную выгоду", — сказал Ренье.

Напомним, новость о предложении Брюсселя Украине опубликовало издание Politico со ссылкой на заявление еврокомиссара по промышленной стратегии Стефана Сежурне.

Между тем газета The New York Times пишет, что в последней версии соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых снова нет гарантий безопасности, которые требует Киев.