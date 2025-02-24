Президент США Дональд Трамп заявил, что пытается заключить с Россией несколько соглашений об экономическом развитии.

"У России есть то, что нам нужно, например, редкоземельные металлы", - заявил Трамп.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия была бы готова предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.

Об этом Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он добавил, что у РФ "на порядок больше редкоземельных металлов", чем в Украине.

Также Путин заявил, что Россия и США могли бы запустить совместные проекты по добыче алюминия, например в Красноярском крае.

Он отметил, что проект в Красноярском крае потребует инвестиций в 15 миллиардов долларов.

Кроме того, Путин дал понять, что готов предложить Трампу совместные проекты по разработке полезных ископаемых на захваченных территориях Украины.

"Донбасс и Новороссия могут стать территорией сотрудничества РФ и США по редкоземельным металлам", - сказал Путин.

В то же время глава Кремля заявил, что возможное соглашение США и Украины о ресурсах не волнует Россию. По словам Путина, "нас это не касается".

Сегодня же Путин решил провести не анонсированное ранее совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов.

"Речь идёт о нашем стратегическом заделе на будущее, о приоритетном направлении, которое уже сегодня определяет и будет определять глобальную конкурентоспособность страны, темпы развития экономики и качество жизни наших граждан. На решение поставленных задач важно нацелить все имеющиеся инструменты и механизмы развития", – заявил Путин, призвав наладить в РФ полный цикл индустрии редких и редкоземельных металлов, вплоть до производства готовых высокотехнологичных товаров.

Напомним, ранее Трамп объявил о скорой встрече с Зеленским для подписания сделки по украинским недрам.

Накануне Зеленский раскрыл подробности сделки по недрам с США и заявил, что не будет ее подписывать в таком виде.