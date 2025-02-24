Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с Владимиром Зеленским на этой или следующей неделе, чтобы подписать соглашение о полезных ископаемых.

Также он заявил, что США в рамках сделки вернут себе потраченные на Украину деньги. Напомним, президент Украины выступал против этого и требовал, чтобы оплата шла в счет будущей помощи.

"Я подчеркнул важность жизненно важной "Сделки о критически важных минералах и редкоземельных элементах" между Соединенными Штатами и Украиной, которая, как мы надеемся, будет подписана очень скоро! Эта сделка, которая является "Экономическим партнерством", гарантирует, что американский народ вернет десятки миллиардов долларов и военное оборудование, отправленные в Украину, а также поможет экономике Украины расти, поскольку эта жестокая и дикая война подходит к концу", - написал Трамп в своей соцсети.

Также он заявил, что ведет переговоры с Путиным, которые проходят "очень хорошо" и касаются не только Украины, но и совместных экономических проектов.

"В то же время я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно окончания войны, а также крупных сделок по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и Россией. Переговоры проходят очень хорошо!", - заявил президент США.

Трамп заявил, что подписи одного Зеленского под соглашением о редкоземельных металлах будет недостаточно. Нужна ратификация Верховной Радой, также заявил президент США после встречи с Макроном.

Напомним, накануне Зеленский раскрыл подробности сделки по недрам с США и заявил, что не будет ее подписывать в таком виде.

Мы анализировали в отдельном материале, почему начался конфликт между Украиной и США вокруг "сделки по недрам".