Президент Украины Владимир Зеленский кричал на министра финансов США Скотта Бессанта во время его визита в Киев, когда они обсуждали сделку о месторождениях.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным источников издания, в кабинете "вспыхнула напряженность", Зеленский был "очень зол".

"Низкий голос, кричавший внутри, был безошибочно узнаваем", - пишет FT.

Бессант потребовал от Зеленского подписать сделку прямо здесь и сейчас, но украинский президент отказался, после чего заявил журналистам, "стоя рядом с заметно взволнованным Бессантом, у которого дрожали руки", что Киев обсудит сделку в Мюнхене с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом и другими американскими чиновниками.

Ранее Трамп заявлял, что Зеленский был "груб" с Бессантом и отложил встречу, потому что "проспал".

Напомним, Бессант говорил, что в случае заключения сделки с Киевом по добыче полезных ископаемых Вашингтон получит контроль над фондом восстановления Украины, что позволит избежать коррупции.

В свою очередь на вчерашней пресс-конференции, говоря о сделке по ресурсам, Зеленский фактически обвинил Трампа в том, что тот хочет повесить на Украину долг в 500 миллиардов долларов, и поэтому Украина подписывать таких условий не будет.

А спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что Киев подпишет сделку с Вашингтоном о природных ресурсах в течение недели.