Первым чиновником новой американской администрации, который приведет в Украину с официальным визитом, станет министр финансов Скотт Бессант. Он посетит Киев, чтобы обсудить доступ США к украинским полезным ископаемым.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Бессент приедет в Украину Киев уже на этой неделе.

В Bloomberg напомнили, что Владимир Зеленский говорил в понедельник, что он планирует встретиться в Украине с "серьезными людьми" из администрации Дональда Трампа перед Мюнхенской конференцией по безопасности, которая начнется в пятницу. Зеленский такде показал готовность заключить соглашение, обеспечивающее поддержку США в обмен на некоторые редкоземельные металлы и другие полезные ископаемые Украины.

"Если мы говорим о сделке, то давайте заключим сделку, мы только за", — сказал он Reuters в интервью, опубликованном в прошлую пятницу.

Украина располагает значительными запасами урана и нескольких критически важных минералов, включая титан, литий и графит. Власти Украины оценивают их стоимость в триллионы долларов.

Сегодня Трамп заявил, что Украина согласилась передать США редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за военную помощь, которую Вашингтон уже предоставил Киеву.

А Зеленский сказал, что он не собирается отдавать властям США или другим западным партнерам полезные ископаемые Украины. Речь может идти только об их совместном освоении в "тесном партнерстве".